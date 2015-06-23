《全球汇市》希腊协议疑虑犹存拖累欧元回落，美元全线上扬

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
“但是假设确实和大家预期的那样在最后一刻达成协议，那接下来就要猜测协议能否通过各议会审批，持续多久后又得需要另一份协议等等。”
截至0729GMT，欧元兑美元 日内下滑0.6%，至1.1268美元。美元指数 涨0.4%。美元兑日圆 涨0.2%，报123.57日圆，周一上涨0.5%。
最新公布的中国6月制造业PMI数据仍旧不温不火 ，未能给澳元和新西兰元等大宗商品货币带来支撑。新西兰元兑美元 一度下滑至五年低点0.6845，随后持稳。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1259 1.1340 -0.71 -6.93 1.2097
美元/日圆 123.66 123.36 +0.24 +3.33 119.68
欧元/日圆 139.27 139.86 -0.42 -3.80 144.77
美元/瑞郎 0.9278 0.9212 +0.72 -6.67 0.9941
英镑/美元 1.5778 1.5822 -0.28 +1.32 1.5573
美元/加元 1.2343 1.2308 +0.28 +6.24 1.1618
澳元/美元 0.7716 0.7726 -0.13 -5.53 0.8168
新西兰元/美元 0.6846 0.6860 -0.20 -12.20 0.7797
欧元/瑞郎 1.0445 1.0447 -0.02 -13.15 1.2026
欧元/英镑 0.7134 0.7159 -0.35 -8.01 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2153 9.2385 -0.25 -2.68 9.4688
美元/挪威克朗 7.7742 7.7380 +0.47 +4.04 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/高琦/杜明霞/刘秀红/王兴亚/王洋)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。