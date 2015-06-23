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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 16:23 BJT

《全球汇市》希腊协议疑虑犹存拖累欧元回落，美元全线上扬

“但是假设确实和大家预期的那样在最后一刻达成协议，那接下来就要猜测协议能否通过各议会审批，持续多久后又得需要另一份协议等等。”

截至0729GMT，欧元兑美元 日内下滑0.6%，至1.1268美元。美元指数 涨0.4%。美元兑日圆 涨0.2%，报123.57日圆，周一上涨0.5%。

最新公布的中国6月制造业PMI数据仍旧不温不火 ，未能给澳元和新西兰元等大宗商品货币带来支撑。新西兰元兑美元 一度下滑至五年低点0.6845，随后持稳。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1259 1.1340 -0.71 -6.93 1.2097

美元/日圆 123.66 123.36 +0.24 +3.33 119.68

欧元/日圆 139.27 139.86 -0.42 -3.80 144.77

美元/瑞郎 0.9278 0.9212 +0.72 -6.67 0.9941

英镑/美元 1.5778 1.5822 -0.28 +1.32 1.5573

美元/加元 1.2343 1.2308 +0.28 +6.24 1.1618

澳元/美元 0.7716 0.7726 -0.13 -5.53 0.8168

新西兰元/美元 0.6846 0.6860 -0.20 -12.20 0.7797

欧元/瑞郎 1.0445 1.0447 -0.02 -13.15 1.2026

欧元/英镑 0.7134 0.7159 -0.35 -8.01 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2153 9.2385 -0.25 -2.68 9.4688

美元/挪威克朗 7.7742 7.7380 +0.47 +4.04 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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