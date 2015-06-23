台湾汇市：台币带量微贬中止连三涨，反应外资汇出及国际美元全线转强

* 台币带量微收贬中止连三涨 * 反应外资汇出及国际美元全线转强 * 明日实质交易区间估在30.780-30.880 路透台北6月23日 - 台币兑美元 周二带量微贬。汇银人士表示，随着希腊债务 危机暂时解除，避险货币的欧元及日圆转趋走贬，国际美元则全线转强牵动台币区间偏跌， 且有外资在早盘11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质交投贬破30.800，后续关注外资动 向及国际美元续强力道。 交易员指出，今日外资交投转趋汇出，而出口商在30.800上方抛汇卖需仍在，但不如市 场预期强劲，令台币实质交投趋贬靠向30.850，短线料台币主交投暂在30.800附近整理，仍 须留意稍晚美国公布数据好坏将攸关美元后市。 “早上是有FLOW在带(跌)，下午就是跟着国际盘走，但还在区间，撑着30.8这边整理。 ”一位大型外资保管行交易员说。 至于资金流向方面，交易员表示，今日外资交投明显转趋汇出，季底前仍将持续消化出 口商抛汇需求，令台币交投转趋活络，至于进口商交投则偏向安静。 台湾股市周二收升0.53%报9,391.14点，随亚股持稳。 证交所今日资料显 示，外资及陆资在台股卖超12.98亿台币，由上日小买再转为卖超。 亚洲新兴货币周二多数下跌，其中韩元兑美元 下跌0.5%收报1,104.6 。 台币今日实质交易区间在30.765-30.865；上日交易区间在30.728-30.757。交易员预估 ，台币明日实质交易波动区间料在30.780-30.880。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘 缩减。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.808/30.828，上日收在30.679。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 6/23(二) 美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；希腊 央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办国际货币金融机构 官方论坛(OMFIF)经济学家会议。 6/24(三) 台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美 国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合 作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。 6/25(四) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实 质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购 经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总 裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.002 30.970 30.765-31.002 31.000 7.92 4.83 元太外汇经纪公司 31.002 30.970 30.769-31.010 31.000 4.00 3.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.195/-0.175 (完)