欧元债市：西意葡三国公债涨势居前，受希腊协议憧憬激励

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
葡萄牙10年期公债收益率 跌10个基点至2.72%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利和西班牙10年期公债收益率跌4个基点，分别报2.10% 和2.06% 。这些国家公债较指标德债的利差缩窄至一个月最低水平。
“即便在周一上涨后，二线国家公债仍有一些价值可言。未来几周的走势肯定会比较复杂，所以本周稍后希腊问题的解决方案将只会带来温和和暂时的支撑，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。
“但近期希腊退欧的风险在快速消退。我们都曾凝视过深渊，但没人觉得那个有吸引力，这点应该让人感到宽慰。”
希腊10年期公债收益率 跌32个基点，至10.91%，为两周低点，希腊两年期公债收益率跌133基点，至23.48%，周一曾跌近500个基点。
德国10年期公债收益率 持于约0.89%的一周高点附近，希腊有望达成债务协议的前景降低了投资者对避险公债的兴趣。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/白云; 审校 王兴亚/杜明霞)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6