欧元债市：西意葡三国公债涨势居前，受希腊协议憧憬激励

葡萄牙10年期公债收益率 跌10个基点至2.72%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利和西班牙10年期公债收益率跌4个基点，分别报2.10% 和2.06% 。这些国家公债较指标德债的利差缩窄至一个月最低水平。

“即便在周一上涨后，二线国家公债仍有一些价值可言。未来几周的走势肯定会比较复杂，所以本周稍后希腊问题的解决方案将只会带来温和和暂时的支撑，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。

“但近期希腊退欧的风险在快速消退。我们都曾凝视过深渊，但没人觉得那个有吸引力，这点应该让人感到宽慰。”

希腊10年期公债收益率 跌32个基点，至10.91%，为两周低点，希腊两年期公债收益率跌133基点，至23.48%，周一曾跌近500个基点。

德国10年期公债收益率 持于约0.89%的一周高点附近，希腊有望达成债务协议的前景降低了投资者对避险公债的兴趣。(完)

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