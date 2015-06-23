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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 16:39 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数升向七年高位，欧元下滑助推英镑涨势

英国央行副总裁康利夫的谈话，亦提振英镑人气。康利夫表示，如果薪资增速持续升高，而生产力没有相应改善，英国央行货币政策委员会将面临更大压力，必须出手控制物价压力。

“在这些谈话之后，英镑兑欧元维持在高档附近，”一现汇交易员称。“央行副总裁康利夫说，英国薪资增幅走强可能导致英国央行更加鹰派。”

欧元兑英镑 下跌0.5%，至0.71315英镑，稍早曾跌至四周低点0.7123。受此影响，英镑贸易加权指数 升至93.2，周一曾升至93.4，为2008年7月以来最高。

英镑兑美元 下跌约0.3%，至1.5780美元，上周四曾触及七个月高点1.5930。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 王兴亚)

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