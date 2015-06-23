欧洲汇市：英镑贸易加权指数升向七年高位，欧元下滑助推英镑涨势

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
英国央行副总裁康利夫的谈话，亦提振英镑人气。康利夫表示，如果薪资增速持续升高，而生产力没有相应改善，英国央行货币政策委员会将面临更大压力，必须出手控制物价压力。
“在这些谈话之后，英镑兑欧元维持在高档附近，”一现汇交易员称。“央行副总裁康利夫说，英国薪资增幅走强可能导致英国央行更加鹰派。”
欧元兑英镑 下跌0.5%，至0.71315英镑，稍早曾跌至四周低点0.7123。受此影响，英镑贸易加权指数 升至93.2，周一曾升至93.4，为2008年7月以来最高。
英镑兑美元 下跌约0.3%，至1.5780美元，上周四曾触及七个月高点1.5930。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 王兴亚)
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特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。