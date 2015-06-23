中国个股：百联、王府井和利丰拟组合资公司，挖掘品牌开发和运营机会

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透上海6月23日 - 中国两大零售企业--上海百联股份 和王府井 ，以及香港知名贸易商利丰 拟组建合资公司，三方将利用各自的优势资源，挖掘品牌开发和运营的商机。
据百联和王府井周二公告，该合资公司注册资本为4,800万元人民币，其中百联股份 和王府井各出资1,920万元，均占40%股权，利丰旗下利丰贸易（中国）控股公司持有20%股份。
合资公司将通过自主开发、取得授权或收购的方式推进品牌的开发；寻找适合的外部品牌，开展总代理/总经销业务；通过三方业务网络来确定和引荐适合的零售商/品牌商进入三 方零售点经营；合资公司将负责旗下品牌的推广与营销，创新营销手段等。
该合资公司还将充分调动三方的内部优势资源，推动合作方采购业务规划，打通品牌企划、生产物流、零售运营等供应链环节，助力合作方打造自有品牌，形成差异化特色经营。
“未来，合作方将把合资公司逐步打造成为拥有‘互联网+’基因，具有一流买手团队、品牌营销能力、全渠道管理能力、供应链管理能力、研发设计能力的新型品牌开发管理公司。”公告称。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。