中国个股：百联、王府井和利丰拟组合资公司，挖掘品牌开发和运营机会

路透上海6月23日 - 中国两大零售企业--上海百联股份 和王府井 ，以及香港知名贸易商利丰 拟组建合资公司，三方将利用各自的优势资源，挖掘品牌开发和运营的商机。

据百联和王府井周二公告，该合资公司注册资本为4,800万元人民币，其中百联股份 和王府井各出资1,920万元，均占40%股权，利丰旗下利丰贸易（中国）控股公司持有20%股份。

合资公司将通过自主开发、取得授权或收购的方式推进品牌的开发；寻找适合的外部品牌，开展总代理/总经销业务；通过三方业务网络来确定和引荐适合的零售商/品牌商进入三 方零售点经营；合资公司将负责旗下品牌的推广与营销，创新营销手段等。

该合资公司还将充分调动三方的内部优势资源，推动合作方采购业务规划，打通品牌企划、生产物流、零售运营等供应链环节，助力合作方打造自有品牌，形成差异化特色经营。