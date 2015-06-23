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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 16:44 BJT

全球贵金属：6月22日SPDR黄金持仓增0.51%，iShares白银持仓减0.29%

路透6月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加0.51%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,681,726.1 6月22日 22,566,676.5 6月19日 115,049.6 0.51%

iShares 326,918,923.3 6月22日 327,874,299.3 6月19日 -955,376.0 -0.29%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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