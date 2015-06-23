路透伦敦6月23日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周二欧洲早盘下滑，跌破了支撑转为阻力的水准1.1300美元。如果空头力量足够强劲，使欧元停留在该区域下方，则可能进一步下探1.1200美元支撑区域。而跌破该水平则可能进一步试探下一支撑位1.1145美元。我们的短期动能分析支持这一观点。相对强弱指标(RSI)跌破50一线且指向下方；而平滑异同移动平均线(MACD)未能向上突破触发线（trigger line，即MACD的移动平均线），转为向下并跌至负值区域。整体趋势方面仍维持中性，若跌破1.1080美元区域，则加大空头操作。

美元/日圆：周二亚洲交易时段飙升，但涨势在阻力线123.80日圆下方不远处停止。若突破该水平，则试探黑色上升趋势线。如果多头力量足够强，料将进一步升向124.50日圆。当前涨势证实我们的短期摆动指标与价格动态形成正向背离。因此，预计不久的将来还会出现进一步上扬。RSI指标突破50并升向79，而MACD位于零线及触发线之上。这些动能信号支持进一步上涨。整体趋势方面，突破5月26日的122.00日圆区域引发了长期上涨通道的延续。短线的任何下跌可被视为对整体上行通道的调整。

英镑/美元：周一在找到接近1.5950美元阻力位后下滑。周二欧洲盘初，继续走低，再度试探黑色上升趋势线。若连续跌破该上升趋势线及1.5740支撑区域，可能触发进一步下跌，或下探下一支撑位1.5675美元。短期摆动指标支持进一步下滑。RSI跌破50并指向下方，已低于触发线的MACD又跌破零线。但日线图方面，发现自从4月14日至5月15日升势50%回档位反弹以来，英镑/美元已回升至80日指数移动平均线上方。我认为，突破6月17日所及的1.5800美元，证实整体趋势已转为上行。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1244 1.1340 -0.85 -7.05 1.2097

美元/日圆 123.61 123.36 +0.20 +3.28 119.68

欧元/日圆 138.99 139.86 -0.62 -3.99 144.77

美元/瑞郎 0.9288 0.9212 +0.83 -6.57 0.9941

英镑/美元 1.5791 1.5822 -0.20 +1.40 1.5573

美元/加元 1.2327 1.2308 +0.15 +6.10 1.1618

澳元/美元 0.7726 0.7726 +0.00 -5.41 0.8168

新西兰元/美元 0.6848 0.6860 -0.17 -12.17 0.7797

欧元/瑞郎 1.0447 1.0447 +0.00 -13.13 1.2026

欧元/英镑 0.7119 0.7159 -0.56 -8.20 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2048 9.2385 -0.36 -2.79 9.4688

美元/挪威克朗 7.7806 7.7380 +0.55 +4.13 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价