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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 17:39 BJT

中国经济：发改委新批武汉城轨三期等三项目，总投资额逾千亿元

路透北京6月23日 - 中国国家发改委周二发布对武汉市、长春市城市轨道交通建设规划的批复，以及对北京首都机场运行保障配套设施改造工程可行性研究报告的批复，总计投资额1,302.56亿元人民币。

发改委网站刊登的批复称，同意武汉市城市轨道交通第三期建设规划（2015-2021年），武汉市城市轨道交通线网由25条线路组成，总长约1,045公里，规划2020年，武汉市区公共交通占机动化出行量比例达到62.5%，轨道交通占公共交通的比例达到53%。

该建设项目总投资为1,148.9亿元，其中资本金比例40%，计459.6亿元，由武汉市财政资金解决。资本金以外的资金采用国内银行贷款等融资方式解决。

发改委同时批复长春市城市轨道交通近期建设规划（2010-2019年）调整方案。该市城轨新增线路长度28.7公里，预计到2019年，形成5条运营线路、总长119.1公里的轨道交通网络。

新增建设项目总投资为148.6亿元，其中资本金比例40%，计59.4亿元，由长春市财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。

此外，发改委还公布北京首都机场运行保障配套设施改造工程可行性研究报告的批复。该项目总投资5.06亿元，其中民航局安排民航发展基金2.9亿元，其余投资2.16亿元由北京首都国际机场股份有限公司自筹解决。（完）

欲浏览2015年政府扩大投资相关情况，请点选背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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