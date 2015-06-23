路透基点：中国化工收购倍耐力案完成68亿欧元融资贷款--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，18家银行已参加中国化工集团公司(简称：中国化工)68亿欧元(72.8亿美元)的18个月期贷款，这笔贷款用于为中国化工收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)的交易提供融资。这是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。

这18家银行中，摩根大通为原始承销行，中国建设银行、Intesa Sanpaolo和意大利裕信银行任牵头行和簿记行。

其它14家银行分别是：Banca Popolare di Milano、美银美林、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、德国商业银行、汇丰银行、中国工商银行、荷兰安智银行、Mediobanca、瑞穗银行、Natixis、法国兴业银行和渣打银行。

这笔过桥贷款于4月底签约，前12个月利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码275个基点，后六个月提高至加码325个基点。混合利率为加码291.67个基点。牵头行最高综合收益分别为335个基点。

亚洲收购方筹办无追索权过桥贷款的情况很少，外资银行独家为中国 国企承销这么大规模的贷款也非常罕见。摩根大通最初独家包销是次贷款。

借款方中国化工今年3月份同意收购倍耐力多数股权，交易规模达73亿欧元。