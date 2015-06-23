路透基点：中国化工收购倍耐力案完成68亿欧元融资贷款--TRLPC

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，18家银行已参加中国化工集团公司(简称：中国化工)68亿欧元(72.8亿美元)的18个月期贷款，这笔贷款用于为中国化工收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)的交易提供融资。这是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。
这18家银行中，摩根大通为原始承销行，中国建设银行、Intesa Sanpaolo和意大利裕信银行任牵头行和簿记行。
其它14家银行分别是：Banca Popolare di Milano、美银美林、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、德国商业银行、汇丰银行、中国工商银行、荷兰安智银行、Mediobanca、瑞穗银行、Natixis、法国兴业银行和渣打银行。
这笔过桥贷款于4月底签约，前12个月利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码275个基点，后六个月提高至加码325个基点。混合利率为加码291.67个基点。牵头行最高综合收益分别为335个基点。
亚洲收购方筹办无追索权过桥贷款的情况很少，外资银行独家为中国 国企承销这么大规模的贷款也非常罕见。摩根大通最初独家包销是次贷款。
借款方中国化工今年3月份同意收购倍耐力多数股权，交易规模达73亿欧元。
倍耐力为全球第五大轮胎生产商，今年5月公布，第一季营业利润增长4.5%，息税前利润(EBIT)增至2.1亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。