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货币新闻 | 2015年 6月 23日 星期二 17:39 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1,183.35美元，上日纽约收盘为1,184.70美元


            
            
            
            




	

		
		

		

				
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