台湾金融：金管会将开放保险资金投资境内发行指数股票型期货信托基金

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透台北6月23日 - 台湾金管会周二表示，为扩大保险业资金运用管道及提升保险业资金运用效率，将开放保险业资金投资境内募集发行的指数股票型期货信托基金，最快一周后发布相关规定即可实施。
一位金管会相关决策官员指出，证券期货业者建议开放保险业资金增列指数股票型期货信托基金的投资管道，预计元大金控 旗下元大证券即将发行相关产品。
“最快一周后就会发布。”她说。
金管会新闻稿并指出，保险业资金投资指数股票型期货信托基金，并计证券化商品及其他经主管机关核准保险业购买的有价证券，其总额不得超过保险业资金百分之十。
此外，依照规定保险业资金对每一档指数股票型期货信托基金的投资总额，不得超过该基金已发行受益凭证总额百分之五及该保险业资金千分之五。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。