台湾金融：金管会将开放保险资金投资境内发行指数股票型期货信托基金

路透台北6月23日 - 台湾金管会周二表示，为扩大保险业资金运用管道及提升保险业资金运用效率，将开放保险业资金投资境内募集发行的指数股票型期货信托基金，最快一周后发布相关规定即可实施。

一位金管会相关决策官员指出，证券期货业者建议开放保险业资金增列指数股票型期货信托基金的投资管道，预计元大金控 旗下元大证券即将发行相关产品。

“最快一周后就会发布。”她说。

金管会新闻稿并指出，保险业资金投资指数股票型期货信托基金，并计证券化商品及其他经主管机关核准保险业购买的有价证券，其总额不得超过保险业资金百分之十。