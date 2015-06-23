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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 17:59 BJT

香港个股：国泰君安国际称廉政公署已终止一项涉及其高管的调查

路透香港6月23日 - 香港中资券商--国泰君安国际 周二称，廉政公署已经终止一项涉及该公司高管的调查。

国泰君安国际在联交所一份声明中称，董事会接获公司执行董事兼副行政总裁王冬青通知，其收到廉署函件，表明廉署就一项涉嫌触犯《防止贿赂条例》之投诉之调查已经终止，无需继续调查。

去年12月，廉署人员分别对王冬青之住所以及国泰君安的主要办事处执行搜查令，并邀请王冬青至廉署协助调查，而公司向廉署提供更多文件。事件涉及涉嫌代理可能收取不正当利益。

国泰君安国际为中国大型券商国泰君安在香港分支。

该股今天收升1.6%，报15.2港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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