香港个股：国泰君安国际称廉政公署已终止一项涉及其高管的调查

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透香港6月23日 - 香港中资券商--国泰君安国际 周二称，廉政公署已经终止一项涉及该公司高管的调查。
国泰君安国际在联交所一份声明中称，董事会接获公司执行董事兼副行政总裁王冬青通知，其收到廉署函件，表明廉署就一项涉嫌触犯《防止贿赂条例》之投诉之调查已经终止，无需继续调查。
去年12月，廉署人员分别对王冬青之住所以及国泰君安的主要办事处执行搜查令，并邀请王冬青至廉署协助调查，而公司向廉署提供更多文件。事件涉及涉嫌代理可能收取不正当利益。
国泰君安国际为中国大型券商国泰君安在香港分支。
该股今天收升1.6%，报15.2港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。