更新版 1-企业结盟：百联、王府井和利丰于上海自贸区设合营，首三年目标开店300间

(新增利丰声明内容)

路透上海/香港6月23日 - 中国两大零售企业--上海百联股份 和王府井 联同香港环球消费品出口及物流集团利丰 拟在上海自由贸易区组建合资公司，结合三方优势资源挖掘品牌开发和运营的商机，首三年目标开店多达300间。

据百联和王府井周二公告，该合资公司注册资本为4,800万元人民币，其中百联股份 和王府井各出资1,920万元，均占40%股权，利丰旗下利丰贸易（中国）控股公司持有20%股份。

利丰在一份声明中称，随着急速转变的零售市道竞争加剧以及电子商务的重要性日益提高，中国多品牌零售商正在寻找发展自有品牌和专卖品牌以凸显出其与竞争对手之不同，并提升利润率和增进顾客忠诚度。

声明指出，合资公司的主要业务包括助力自有品牌和授权品牌的发展和管理。在首三年的计划，合资公司将专注于发展产品种类，包括男女士和儿童服饰和家居产品。

利丰表示，“合资公司将会建立1至3个自有品牌以及最多6个授权品牌，并可能开设多达300间店舖或店中店，实现高至10亿元人民币销售额。”

据公告，合资公司将通过自主开发、取得授权或收购的方式推进品牌的开发；寻找适合的外部品牌，开展总代理/总经销业务；通过三方业务网络来确定和引荐适合的零售商/品牌商进入三方零售点经营；合资公司将负责旗下品牌的推广与营销，创新营销手段等。

该合资公司还将充分调动三方的内部优势资源，推动合作方采购业务规划，打通品牌企划、生产物流、零售运营等供应链环节，助力合作方打造自有品牌，形成差异化特色经营。