英国个股：巴克莱洽谈将私募股权业务出售给管理层--消息

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透伦敦6月23日 - 据一位知情人士周二表示，英国银行集团巴克莱 正在进行谈判，拟将旗下专注于自然资源的私募股权业务出售给该业务的管理层。
据巴克莱网站显示，这项名为巴克莱自然资源投资(BNRI)的业务成立于2006年，自成立以来共向28家公司投资了30亿美元。
巴克莱在去年将BNRI列入拟出售或关闭的业务名单中，称该业务对于巴克莱而言并不具有战略重要性。
这项业务专注于上游油气、上游矿业、相关服务业务以及电力和可再生能源。
该业务在伦敦、纽约和多哈均有办公室。Mark Brown是BNRI的董事总经理之一。Brown于1998年加入巴克莱，在八年后创建了BNRI，并负责为该业务制定投资策略。
未能立即联系到Brown就此置评。
据Sky News稍早报导，有关BNRI管理层收购的谈判已处于深入阶段，交易可能在今年达成。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。