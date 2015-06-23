英国个股：巴克莱洽谈将私募股权业务出售给管理层--消息

路透伦敦6月23日 - 据一位知情人士周二表示，英国银行集团巴克莱 正在进行谈判，拟将旗下专注于自然资源的私募股权业务出售给该业务的管理层。

据巴克莱网站显示，这项名为巴克莱自然资源投资(BNRI)的业务成立于2006年，自成立以来共向28家公司投资了30亿美元。

巴克莱在去年将BNRI列入拟出售或关闭的业务名单中，称该业务对于巴克莱而言并不具有战略重要性。

这项业务专注于上游油气、上游矿业、相关服务业务以及电力和可再生能源。

该业务在伦敦、纽约和多哈均有办公室。Mark Brown是BNRI的董事总经理之一。Brown于1998年加入巴克莱，在八年后创建了BNRI，并负责为该业务制定投资策略。

未能立即联系到Brown就此置评。

据Sky News稍早报导，有关BNRI管理层收购的谈判已处于深入阶段，交易可能在今年达成。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)