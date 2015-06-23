更新版 1-台湾货币市场：短率大致稳于低位，但外币债交割令资金略显波动

* 短率大致稳在低位 * 逾6亿美元国际债交割令资金有所波动 * 部分银行提高跨月拆出利率 * 债券附买回市场资金波动大 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 高洁如 路透台北6月23日 - 台湾银行间短率周二大致稳于低位。交易人士表示，今日有数档国 际债券发行，市场资金略有波动，少数大型银行调高了跨月的拆款利率，较先前宽裕情势有 些许变化。 他们指出，部分大型银行调高跨月拆款利率，但多数拆入方也是只能接受，因近半年报 部分银行因为BIS资本计提的关系，能够提供跨月拆出的银行及资金也相对有限。 〞拆款低位没有了，往上抬了一些，〞一位大型的票券商交易人士说。 他们认为，市场资金尚称充裕，虽然今日有摩根士丹利及高盛集团的国际债券交割，影 响了部分市场的投信资金供给，但新钱还是很好找，因仍有多钱的基金可提供资金，或是银 行也能够填补资金缺口。 摩根士丹利今日发行4亿美元国际债券，此外高盛集团也同步发行2.17亿美元国际债券 。 部分跨月拆款由上日的0.44%，略提高至0.46%。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.420% --一周拆款利率区间 0.385-0.460% 0.388-0.470% --两周拆款利率区间 0.388-0.470% 0.388-0.470% **票券商发票量仍不多** 交易员指出，今日虽部分银行调高跨月拆款的利率，但票券商大多选择续做跨月拆款。 而短票市场还是因为供给不足的关系，票量不高，交投并不算活络。 短票利率未变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小 票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，前日在0.569%，上日成交量183亿台币，前日为107亿。交易商表示，周一成交冲高主 因上周五金融市场休市一日，到单集中到周一所致。 台湾央行周二共发行1,916.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,910.5亿台币相较，存 单发行金额增6亿。 本周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周三4,697.1亿 台币，周四5,900.8亿，以及周五539.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为213亿台币，累积超额准备为2,657亿台币 、加计前期1%的超额准备为3,624亿台币。 **RP市场资金进出颇大** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，可能因为今日高达6亿美元以上的美元债券交 割，不少投信不但到期不续，还有提前解约的案件也不少。只不过，资金缺口大多能够找到 别家多钱的投信、或是银行填补资金缺口。 〞我这里债券换手的情况蛮普遍的，有的还提前解约呢，〞一位大型证券商资金调度人 员说。 另外一家大型票券商交易员说，因原本承做的债券附买回利率偏低于市场，今日大多数 的投信到单都不续做，因此今日找了调度型的客户填补缺口，利率稍有扬升。 本周余日的债券交割因子包括：周三交割鸿海 公司债90亿台币、周四交割上 海银行金融债21.5亿台币、周五交割10年公债104/5R期300亿台币及土银外币债1.5亿美元。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率稍扬升，今日新承做主要成交在0.50%左 右，区间高位扬升，上日区间在0.45-0.48%；公司债新承做附买回利率在0.55%附近，上日 区间在0.48-0.53%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (审校 张喜良)