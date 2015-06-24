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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率大致稳于低位，但外币债交割令资金略显波动

* 短率大致稳在低位
    * 逾6亿美元国际债交割令资金有所波动
    * 部分银行提高跨月拆出利率
    * 债券附买回市场资金波动大

     记者 高洁如
    路透台北6月23日 - 台湾银行间短率周二大致稳于低位。交易人士表示，今日有数档国
际债券发行，市场资金略有波动，少数大型银行调高了跨月的拆款利率，较先前宽裕情势有
些许变化。
    
    他们指出，部分大型银行调高跨月拆款利率，但多数拆入方也是只能接受，因近半年报
部分银行因为BIS资本计提的关系，能够提供跨月拆出的银行及资金也相对有限。
    
    〞拆款低位没有了，往上抬了一些，〞一位大型的票券商交易人士说。
    
    他们认为，市场资金尚称充裕，虽然今日有摩根士丹利及高盛集团的国际债券交割，影
响了部分市场的投信资金供给，但新钱还是很好找，因仍有多钱的基金可提供资金，或是银
行也能够填补资金缺口。
    
    摩根士丹利今日发行4亿美元国际债券，此外高盛集团也同步发行2.17亿美元国际债券
。
       
    部分跨月拆款由上日的0.44%，略提高至0.46%。 
                                 今日收盘              上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利         0.387%                0.387%
 率                                              
                                                 
   --隔夜拆款利率区间          0.295-0.400%           0.295-0.420%
   --一周拆款利率区间          0.385-0.460%           0.388-0.470%
   --两周拆款利率区间          0.388-0.470%           0.388-0.470%
    
    **票券商发票量仍不多**    
    
    交易员指出，今日虽部分银行调高跨月拆款的利率，但票券商大多选择续做跨月拆款。
而短票市场还是因为供给不足的关系，票量不高，交投并不算活络。
     
    短票利率未变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小
票商仍成交0.57-0.59%。 
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
566%，前日在0.569%，上日成交量183亿台币，前日为107亿。交易商表示，周一成交冲高主
因上周五金融市场休市一日，到单集中到周一所致。     
            
    台湾央行周二共发行1,916.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,910.5亿台币相较，存
单发行金额增6亿。 
      
    本周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周三4,697.1亿
台币，周四5,900.8亿，以及周五539.5亿。 
     
　   拆款中心资料 显示，周二超额准备为213亿台币，累积超额准备为2,657亿台币
、加计前期1%的超额准备为3,624亿台币。
    

　　**RP市场资金进出颇大**
  
    债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，可能因为今日高达6亿美元以上的美元债券交
割，不少投信不但到期不续，还有提前解约的案件也不少。只不过，资金缺口大多能够找到
别家多钱的投信、或是银行填补资金缺口。
     
    〞我这里债券换手的情况蛮普遍的，有的还提前解约呢，〞一位大型证券商资金调度人
员说。
    
    另外一家大型票券商交易员说，因原本承做的债券附买回利率偏低于市场，今日大多数
的投信到单都不续做，因此今日找了调度型的客户填补缺口，利率稍有扬升。
    
    本周余日的债券交割因子包括：周三交割鸿海 公司债90亿台币、周四交割上
海银行金融债21.5亿台币、周五交割10年公债104/5R期300亿台币及土银外币债1.5亿美元。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP
主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。
     
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率稍扬升，今日新承做主要成交在0.50%左
右，区间高位扬升，上日区间在0.45-0.48%；公司债新承做附买回利率在0.55%附近，上日
区间在0.48-0.53%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所
差异。(完)  

 (审校 张喜良)

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