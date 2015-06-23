路透基点：碧桂园4亿美元四年期贷款启动--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行中国银行(香港)和上海浦东发展银行香港分行已经为中国房地产商碧桂园启动4亿美元四年定期贷款。

这笔贷款包括A部分港元贷款和B部分美元贷款，利率为香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点，平均期限为3.675年。

银行受邀以三个层级参贷：承贷8,000万美元或以上为牵头行，获得综合收益370个基点，前端费用221个基点；承贷5,000万-7,900万美元为主办行，综合收益365个基点，前端费用203个基点；承贷2,500万-4,900万美元为安排行，获得综合收益360个基点，前端费用184个基点。

这笔贷款承诺费50个基点，在一年的宽限期过后，将分五次每半年不等额偿还：5%(第1-2次)、10%(第3-4次)和70%(第5次)。

碧桂园(香港)发展有限公司及其在英属维尔京群岛注册成立的九家附属公司担任贷款担保人。

该项贷款将用于为8月份到期的4亿美元优先债提供再融资，并用于一般企业用途。

银行回复截止日期为7月10日。

去年12月，碧桂园首次办理离岸联贷，以俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款，七家银行参与此案。

七家牵头行分别为：恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿 港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2 ,500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳 门分行(承贷4,800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3,000万美元元) 。恒生银行为额度代理行。

利率为香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆息(Libor)加码370 个基点。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)4月份将碧桂园Ba2评级列入正面观察名单，认为该公司拥有强劲的流动性状况。碧桂园公布，2014年可动用现金规模约为短期债务的182%。