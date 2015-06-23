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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 18:41 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月23日

路透香港6月23日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             193.40                      39.98
 买入成交金额                   130.88                      18.40
 卖出成交金额                   62.52                       21.58
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安    1,426,628,772    364,044,926   1,790,673,698
 2                   招商银行      514,171,975    232,661,370     746,833,345
 3                   中信证券      482,844,169    127,662,845     610,507,014
 4                   兴业银行      427,643,022    142,016,500     569,659,522
 5                   贵州茅台      326,705,080    195,729,601     522,434,681
 6                   民生银行      409,920,678    100,216,479     510,137,157
 7                   工商银行      409,779,314     96,473,917     506,253,231
 8                   伊利股份      385,963,586    115,178,790     501,142,376
 9                   中国中车      326,447,439    170,286,705     496,734,144
 10                  海通证券      341,906,611    102,989,026     444,895,637
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国中车         62,139,220    135,410,857     197,550,077
 2                 辉山乳业         93,266,540     83,058,810     176,325,350
 3                 恒大地产         54,402,660     76,174,990     130,577,650
 4                 中芯国际         73,658,150     56,617,880     130,276,030
 5                 复星国际         82,909,085     29,613,350     112,522,435
 6                 中广核电力       22,775,190     83,042,520     105,817,710
 7                 国美电器         57,213,820     47,553,080     104,766,900
 8                 阿里影业         35,181,600     44,328,500      79,510,100
 9                 中国神华         54,037,300     22,352,890      76,390,190
 10                金山软件         42,791,950     31,991,800      74,783,750
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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