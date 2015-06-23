表格：沪港通活跃股一览--6月23日

路透香港6月23日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 193.40 39.98 买入成交金额 130.88 18.40 卖出成交金额 62.52 21.58 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 1,426,628,772 364,044,926 1,790,673,698 2 招商银行 514,171,975 232,661,370 746,833,345 3 中信证券 482,844,169 127,662,845 610,507,014 4 兴业银行 427,643,022 142,016,500 569,659,522 5 贵州茅台 326,705,080 195,729,601 522,434,681 6 民生银行 409,920,678 100,216,479 510,137,157 7 工商银行 409,779,314 96,473,917 506,253,231 8 伊利股份 385,963,586 115,178,790 501,142,376 9 中国中车 326,447,439 170,286,705 496,734,144 10 海通证券 341,906,611 102,989,026 444,895,637 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国中车 62,139,220 135,410,857 197,550,077 2 辉山乳业 93,266,540 83,058,810 176,325,350 3 恒大地产 54,402,660 76,174,990 130,577,650 4 中芯国际 73,658,150 56,617,880 130,276,030 5 复星国际 82,909,085 29,613,350 112,522,435 6 中广核电力 22,775,190 83,042,520 105,817,710 7 国美电器 57,213,820 47,553,080 104,766,900 8 阿里影业 35,181,600 44,328,500 79,510,100 9 中国神华 54,037,300 22,352,890 76,390,190 10 金山软件 42,791,950 31,991,800 74,783,750 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)