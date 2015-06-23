中国反腐：中纪委将对铁路总公司、东航集团等26家单位进行专项巡视

韩国个股：三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透北京6月23日 - 中共中央纪律检查委员会周二表示，2015年中央第二轮巡视将对中国铁路总公司、中国东方航空集团公司和中国铝业公司等26家单位进行专项巡视。
中纪委网站刊登中央巡视工作动员部署会议新闻稿称，2015年中央第二轮巡视的26家单位包括中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国港中旅集团公司、招商局集团有限公司、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空工业集团公司。
此外还包括中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国商用飞机有限责任公司、华润（集团）有限公司、鞍钢集团公司、中国铝业公司、中国第一重型机械集团公司、哈尔滨电气集团公司、中国邮政集团公司、中国铁路总公司等。
“从已巡视的92个地区、部门和单位看，党的领导弱化、主体责任缺失、管党治党不严是带有共性的问题，而国企的形势则更为严峻，落实从严治党任务尤为紧迫。”中纪委指出。
中纪委称，党领导下的国有企业是国民经济的命脉，发展壮大、做大做强的方向不能动摇。（完）
欲浏览全文，请点击中纪委网站 here (发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。