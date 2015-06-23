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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 18:41 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月23日

路透香港6月23日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间18:40时，1
 港元=0.80054人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为28.34%，高于上交易日收盘的25.90%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.18      6.63      0.98
 建设银行                                          6.60      7.40      1.11
 中国银行                                          4.72      5.40      1.09
 农业银行                                          3.70      4.21      1.10
 招商银行                                         18.87     24.25      0.97
 中信银行                                          7.71      6.51      1.48
 交通银行                                          7.93      8.10      1.22
 民生银行                                          9.32     10.40      1.12
 中国人寿                                         32.50     35.10      1.16
 中国平安                                         84.43    111.10      0.95
 中国太保                                         30.76     38.95      0.99
 中信证券                                         29.29     28.65      1.28
 新华人寿                                         59.52     49.20      1.51
 海通证券                                         24.04     22.50      1.33
 华能国际                                         12.29     10.54      1.46
 大唐发电                                          7.94      4.20      2.36
 华电国际                                          9.49      8.60      1.38
 中煤能源                                         11.74      5.04      2.91
 中国神华                                         21.69     18.22      1.49
 中国石油                                         11.49      8.86      1.62
 兖州煤业                                         15.99      6.68      2.99
 中国石化                                          7.02      6.78      1.29
 上海石化                                          9.03      4.20      2.69
 中海油服                                         28.05     13.42      2.61
 仪征化纤                                          9.47      3.39      3.49
 中国铝业                                          8.69      4.05      2.68
 江西铜业                                         25.29     13.92      2.27
 洛阳钼业                                         15.20      6.21      3.06
 紫金矿业                                          5.58      2.74      2.54
 马钢股份                                          6.01      2.74      2.74
 鞍钢股份                                          7.41      5.81      1.59
 重庆钢铁                                          6.42      2.45      3.27
 海螺水泥                                         23.19     29.90      0.97
 洛阳玻璃                                         23.28      6.91      4.21
 京城机电                                         15.18      5.79      3.27
 中联重科                                          8.59      5.28      2.03
 金隅股份                                         11.92      8.29      1.80
 中国国航                                         12.98      9.30      1.74
 东方航空                                         12.71      7.06      2.25
 南方航空                                         15.22      9.51      2.00
 中国远洋                                         12.57      5.23      3.00
 中海集运                                          8.85      3.14      3.52
 中集集团                                         28.90     21.00      1.72
 中海发展                                         11.70      5.80      2.52
 宁沪高速                                         10.30     10.46      1.23
 深高速                                            9.79      6.59      1.86
 成渝高速                                          8.07      3.69      2.73
 皖通高速                                         13.95      8.89      1.96
 广深铁路                                          7.97      4.46      2.23
 中国南车                                         21.43     12.40      2.16
 中国交建                                         15.43     12.26      1.57
 中国铁建                                         17.24     12.76      1.69
 中国中铁                                         15.58      8.81      2.21
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           63.12     50.40      1.56
 广汽集团                                         16.68      7.51      2.77
 青岛啤酒                                         50.97     49.60      1.28
 白云山                                           39.00     29.80      1.63
 新华制药                                         15.45      7.20      2.68
 海信科龙                                         13.52      7.14      2.37
 南京熊猫                                         23.48     10.44      2.81
 晨鸣纸业                                         10.90      5.51      2.47
 上海医药                                         25.56     22.65      1.41
 中兴通讯                                         27.17     21.80      1.56
 东方电气                                         24.69     15.46      1.99
 潍柴动力                                         32.45     24.90      1.63
 东北电气                                          8.04      3.12      3.22
 广船国际                                         63.01     31.65      2.49
 经纬纺机                                         23.24     11.46      2.53
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         17.99      6.65      3.38
 北辰实业                                          7.99      3.68      2.71
 创业环保                                         15.34      7.02      2.73
 中国中冶                                          8.05      3.60      2.79
 金风科技                                         20.55     17.16      1.50
 丽珠                                             79.40     55.50      1.79
 万科                                             14.27     19.32      0.92
 郑煤机                                           13.12      5.94      2.76
 大连港                                            8.19      3.85      2.66
 山东墨龙                                         14.28      4.90      3.64
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19
 复星医药                                         31.78     29.90      1.33
 光大银行                                          5.43      4.69      1.45
 东江环保                                         61.19     18.22      4.20
 上海电气                                         17.65      6.78      3.25
 广发证券                                         25.74     21.35      1.51
 华泰证券                                         26.96     23.50      1.43
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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