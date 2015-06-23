国际油市：亚洲380-cst燃料油升水下跌，因卖压加大

路透新加坡6月23日 - 亚洲燃料油指标升水周二下滑，燃料油价格也一并下跌，交易员表示因卖压加重。

路透数据显示，380-cst燃料油船货升水下跌2.01美元至三周低点每吨较新加坡现货报价升水3.65美元。

船用燃料油升水也下滑0.48美元至每吨较船货价格贴水1.90美元，这是反常现象，因考虑到仓储成本，船用燃料油通常比船货燃料油价格高。

“买方似乎遇到消化不良的问题，”一位在新加坡的交易员说，指出近月价格现在已经转为正价差。

路透数据显示，7月/8月跨月价差报每吨负2.50美元，一天前报2.75美元。

就在上周，近月6月/7月价差报每吨负8.25美元。

大量380-cst燃料油船货的卖盘，也对市场构成压力，该品级燃料油的贴水报价一度低见0.50美元，但未成交。

未有现货交易达成的报道。(完)

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