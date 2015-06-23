国际油市：亚洲380-cst燃料油升水下跌，因卖压加大

韩国个股：三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透新加坡6月23日 - 亚洲燃料油指标升水周二下滑，燃料油价格也一并下跌，交易员表示因卖压加重。
路透数据显示，380-cst燃料油船货升水下跌2.01美元至三周低点每吨较新加坡现货报价升水3.65美元。
船用燃料油升水也下滑0.48美元至每吨较船货价格贴水1.90美元，这是反常现象，因考虑到仓储成本，船用燃料油通常比船货燃料油价格高。
“买方似乎遇到消化不良的问题，”一位在新加坡的交易员说，指出近月价格现在已经转为正价差。
路透数据显示，7月/8月跨月价差报每吨负2.50美元，一天前报2.75美元。
就在上周，近月6月/7月价差报每吨负8.25美元。
大量380-cst燃料油船货的卖盘，也对市场构成压力，该品级燃料油的贴水报价一度低见0.50美元，但未成交。
未有现货交易达成的报道。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。