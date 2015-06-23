离岸人民币：香港金管局自7月20日起延长日间流动资金安排时间

路透香港6月23日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，将会由7月20日起延长人民币流动资金安排日间回购协议的运作时间，以配合人民币即时支付结算系统于同日起延长其运作时间。

根据新安排，人民币日间回购协议的运作时间会由现行的早上8时30分至晚上11时30分，改为早上8时30分至翌日（以公历日计）上午5时。

于每个运作日终结（即翌日上午5时）前仍未偿还的任何日间回购协议会自动转为隔夜回购协议，并须于下一个运作日下午2时前偿还。

金管局去年11月起透过回购协议新增最多100亿元人民币日间流动资金安排，以提高市场流动性来应付离岸人民币支付量增加以及沪港通推出后的支付安排。（完）

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