马来西亚期市：棕榈油期货几近收平，盘中徘徊在窄幅区间

路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二几乎未见变动，回吐一些涨幅以追随海外大豆市场的跌势，未来一个月出口需求不明朗，令价格卡在窄幅区间。

美国政府的一项报告显示美国大豆种植进度仅完成90%，落后于市场预期，该消息提振大豆市场。降雨过多也威胁到新作的单产前景。

大豆产量受影响将令豆油供给收紧，或带动对棕榈油的需求。

不过豆油价格在亚洲尾盘回吐涨幅，拖累棕榈油。美国7月豆油期货合约 在1038 GMT时报每磅32.77美分，下跌0.5%，周一尾盘曾触及33.19美分。中国大商所1月豆油期约 上涨0.5%。

马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari的高管Lingam Supramaniam说：“对(棕榈油)最为利好的基本面是：上周降雨天气让美国农民不能作业，大豆种植和冬小麦收割都创下近二十年最慢步伐。”

9月棕榈油期货 几近收平，报每吨2,219马币(林吉特)。盘中徘徊在2,219-2,246马币之间。

总成交量为31,417口，低于日均值35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)