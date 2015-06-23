国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，市场充斥着来自泰国和中国的供应

路透新加坡6月23日 - 业内消息人士称，亚洲柴油裂解价差周二跌至逾两周低点，因市场中充斥着来自泰国和中国炼油商的供应。

路透数据显示，7月柴油较迪拜原油的裂解价差跌0.23美元，至每桶12.62美元，为6月5日以来最低位，当时为每桶11.98美元。

有交易商称，泰国炼油商PTT和Thaioil进入现货市场兜售7月柴油船货，使已然供应过剩的市场更加雪上加霜。其中一家交易商称，这有可能是Thaioil几个月以来首次出售现货柴油船货。

中国石化旗下的联合石化和永顺油品(Winson Oil)在新加坡售出45万桶柴油，有交易商指出，这有可能缘于中国国内需求疲软。

交易商称，中石化6月预计将继续大量出口柴油，5月也曾创下高出口量。数项船运记录显示，中石化正在将船货从中国运至新加坡。

他们还补充称，来自越南的现货需求亦阻止了裂解价差的进一步下滑。

航煤的供应也充裕，有交易商称，马来西亚Petronas和科威特石油公司在出售7月船货。

新加坡现货交易方面，有两笔柴油交易达成，无航煤交易达成。

道达尔从永顺油品购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月14-18日，价格为较7月9-15日新加坡平均报价每桶贴水0.6美元。

联合石化向维多售出两批15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月11-15日，价格为较7月9-15日新加坡平均报价每桶贴水0.7美元。(完)

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