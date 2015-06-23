版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 20:04 BJT

投行观点：野村将Molson Coors Brewing目标价从82美元下调至74美元，评级从买入下调至中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐