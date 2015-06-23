版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 22:00 BJT

美国热股：先正达董事长重申拒绝孟山都收购提议，双方股价盘初均小跌

路透6月23日 - 瑞士先正达(Syngenta) 董事长Michel Demare再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都(Monsanto) 当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。

周一先正达股价收报86.51美元，孟山都收报114.34美元。

周二盘初先正达跌0.26%，报86.28美元；孟山都跌0.3%，报113.98美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐