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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 21:59 BJT

美国热股：甲骨文扩大云计算产品线，股价盘初小涨

路透6月23日 - 甲骨文 创始人兼执行董事长埃利森称，公司正在扩大云计算产品线，将与亚马逊展开更直接的竞争。

甲骨文股价周一收报41.49美元，周二盘初涨0.36%，报41.64美元(完)

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