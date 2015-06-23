版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 21:59 BJT

美国热股：黑莓营收显露止跌迹象，但股价盘初跌逾2%

路透6月23日 - 加拿大智能手机厂商黑莓 周二公布的经调整亏损略高于市场预期，不过黑莓股价在盘前涨逾8%，因有迹象显示，其营收开始出现止跌的趋势，公司慢慢转亏为盈的趋势开始成形。

黑莓在美国Nasdaq上市的股票价格周一收报9.2美元，周二盘初跌2.1%，报9美元(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐