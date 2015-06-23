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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 21:59 BJT

美国热股：卡特彼勒皮奥里亚工厂再裁员50人，股价盘初变动不大

路透6月23日 - 全球最大的建筑和采矿设备厂商卡特彼勒 周一将在伊利诺伊州东皮奥里亚工厂再次裁员50人，因为采矿设备需求下滑。

卡特彼勒股价周一收报88.27美元，周二盘初跌0.05%，报88.18美元。(完)

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