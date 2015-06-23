国际油市：亚洲汽油裂解价差下滑，印度需求依旧坚挺

路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差周二跌至每桶15.09美元，创下5月28日以来的最低，因市场预期一旦穆斯林斋月在7月结束，则需求有可能会下滑。

斋月开始前的几周通常是亚洲和中东的需求高峰期。

不过交易员表示，印度石油公司(IOC)可能继续给市场提供支撑，因炼厂维护造成国内供给落后于需求。

该公司通过招标求购最多4.7万吨7月船期的汽油，到岸港分别是Paradip、Vizag和Ennore。

另一个买家印度斯坦石油公司(HPCL)求购最多7.5万吨汽油和重整油，船期是7月8-15日，到岸港是Vizag。

亚洲石脑油裂解价差跌至三日低点每吨83.93美元，因供给充足。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水0.50-0.80美元的价格，买入5万吨8月上半月石脑油。

该公司曾在6月11日以每吨升水2-3美元的价格购买了7月下半月的石脑油船货。

一位在新加坡的交易员说：“下个月西方到岸亚洲的石脑油应该会保持在6月的水平，如果不比这多的话。”

新加坡现货交易中，SK Energy以离岸价每桶较新加坡报价升水1.10美元的价格，买入一艘船期为7月15-19日的95号汽油船货。(完)

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