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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开高，受希腊有望达成债务协议所支撑

路透6月23日 - 美国股市周二开高，投资者预期希腊同国际金主能达成协议以避免违约，且经济数据暗示美国企业投资计划反弹。

道琼工业指数 涨22.99点，或0.13%，至18,142.77点，标普500指数 涨2.43点，或0.11%，报2,125.27点，Nasdaq综合股价指数 涨7.92点，或0.15%，至5,161.89点。(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 白云)

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