全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至今年最高，因海岬型船需求强劲

路透6月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二劲升至今年最高水平，受海岬型船需求强劲提振。

乾散货运价指数上升11点，或1.41%，至790点，此为去年12月22日来最高水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升52点，或4.17%，报1,300点，此为去年12月4日来最高水平。日均获利上升461美元，至9,134美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌11点，报834点。日均获利下挫86美元，至6,650美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上升3点，至358点。超灵便型船指数 下滑1点，报721点。(完)