欧元债市：意大利和葡萄牙公债收益率跌至近三周最低，因希腊可望达成协议

路透伦敦6月23日 - 意大利和葡萄牙公债收益率(殖利率)周二跌至近三周最低，西班牙公债收益率持平，因迹象显示希腊愈来愈接近与国际债权人达成救助协议，令较高风险资产获得激励。

意大利、西班牙及葡萄牙三国的公债被视为最容易受到希腊危机拖累的。希腊提出新改革提案，被欧元区领导人视为可能达成协议的基础后，意西葡这三国的公债收益率自周一便开始走低。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)形容希腊新提案是正确的一步，他称希望欧元区财长周三晚间通过希腊以改革换现金的方案，周四早上交由欧元区领导人作最后批准。

欧盟表示，在释放任何救助计划前，希腊需要说明该国将会采取什么行动。

多名希腊议员周二对政府在债务谈判中提出的让步表示出愤怒，希腊议会副议长警告称，给债权人的提案将很难在议会获得通过。

但投资者对希腊将达成协议仍然感到乐观。

葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点，至2.75%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利10年期公债 收益率跌2个基点，报2.13%。西班牙10年期公债 收益率跌至2.01%低位，尾盘小幅攀升。

这些国家公债较指标德债的利差缩窄至一个月最低水平。

“即便在周一上涨后，二线国家公债仍有一些价值可言。未来几周的走势肯定会比较复杂，所以本周稍后希腊问题的解决方案将只会带来温和和暂时的支撑，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。

“但近期希腊退欧的风险在快速消退。我们都曾凝视过深渊，但没人觉得那个有吸引力，这点应该让人感到宽慰。”

希腊10年期公债 收益率跌60个基点，至10.63%，为近五周最低，希腊两年期公债收益率跌248基点，至21.17%，周一曾跌近500个基点。