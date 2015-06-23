欧元债市：意大利和葡萄牙公债收益率跌至近三周最低，因希腊可望达成协议

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透伦敦6月23日 - 意大利和葡萄牙公债收益率(殖利率)周二跌至近三周最低，西班牙公债收益率持平，因迹象显示希腊愈来愈接近与国际债权人达成救助协议，令较高风险资产获得激励。
意大利、西班牙及葡萄牙三国的公债被视为最容易受到希腊危机拖累的。希腊提出新改革提案，被欧元区领导人视为可能达成协议的基础后，意西葡这三国的公债收益率自周一便开始走低。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)形容希腊新提案是正确的一步，他称希望欧元区财长周三晚间通过希腊以改革换现金的方案，周四早上交由欧元区领导人作最后批准。
欧盟表示，在释放任何救助计划前，希腊需要说明该国将会采取什么行动。
多名希腊议员周二对政府在债务谈判中提出的让步表示出愤怒，希腊议会副议长警告称，给债权人的提案将很难在议会获得通过。
但投资者对希腊将达成协议仍然感到乐观。
葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点，至2.75%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利10年期公债 收益率跌2个基点，报2.13%。西班牙10年期公债 收益率跌至2.01%低位，尾盘小幅攀升。
这些国家公债较指标德债的利差缩窄至一个月最低水平。
“即便在周一上涨后，二线国家公债仍有一些价值可言。未来几周的走势肯定会比较复杂，所以本周稍后希腊问题的解决方案将只会带来温和和暂时的支撑，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。
“但近期希腊退欧的风险在快速消退。我们都曾凝视过深渊，但没人觉得那个有吸引力，这点应该让人感到宽慰。”
希腊10年期公债 收益率跌60个基点，至10.63%，为近五周最低，希腊两年期公债收益率跌248基点，至21.17%，周一曾跌近500个基点。
德国10年期公债 收益率下滑1.7个基点，至0.87%，此前德国表示，第三季公债发行规模将较计划中的少50亿欧元。德国在今年头五个月税收大幅增加。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
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近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6