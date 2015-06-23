金属期市：中国数据燃点期铜大涨逾2%，但投资者仍保持谨慎

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透伦敦6月23日 - 铜价周二上涨，因中国制造业数据改善，但期铜价格升幅受限，因即将迎来季节性需求疲弱且美元上涨。
伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨逾2%，报每吨5,780美元，周一收报5,654美元，此前触及三个月低位5,642.50美元。
汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国6月制造业PMI初值升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点，5月终值为49.2。Markit提供的新闻稿并显示，中国6月制造业PMI新订单分项指数升至50.3，为四个月高位，且是四个月来首次扩张。新出口订单亦回升至接近50。
“新订单和出口数据暗示工业活动扩张和金属需求上升，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。
“我们看到中国经济刺激计划(的成效)正开始从数据中反映出...但数据仍然在中国7%的经济成长目标之中；它不是说经济将会起飞。”
中国工业金属需求通常都会在第三季放缓。
美元上涨，令诸如铜等商品对美国以外企业来说更昂贵。
三个月期铝 触及逾一周高位1,738美元，收报1,725美元，周一收报1,709美元。
铝价反弹，测试了21日移动均线切入位1,735美元，但交易商表示，任何价格涨势也不太可能持续。
期锌 从周一的2,033美元上涨至2,055美元，期铅 升至1,796美元，昨日报1,765美元。
期镍 升至12,860，周一报12,410美元，周一盘中触及三个月低位12,409美元。
期锡 小涨0.1%，报每吨15,370美元，在早盘曾触及两周高位15,415美元。(完)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元