金属期市：中国数据燃点期铜大涨逾2%，但投资者仍保持谨慎

路透伦敦6月23日 - 铜价周二上涨，因中国制造业数据改善，但期铜价格升幅受限，因即将迎来季节性需求疲弱且美元上涨。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨逾2%，报每吨5,780美元，周一收报5,654美元，此前触及三个月低位5,642.50美元。

汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国6月制造业PMI初值升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点，5月终值为49.2。Markit提供的新闻稿并显示，中国6月制造业PMI新订单分项指数升至50.3，为四个月高位，且是四个月来首次扩张。新出口订单亦回升至接近50。

“新订单和出口数据暗示工业活动扩张和金属需求上升，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。

“我们看到中国经济刺激计划(的成效)正开始从数据中反映出...但数据仍然在中国7%的经济成长目标之中；它不是说经济将会起飞。”

中国工业金属需求通常都会在第三季放缓。

美元上涨，令诸如铜等商品对美国以外企业来说更昂贵。

三个月期铝 触及逾一周高位1,738美元，收报1,725美元，周一收报1,709美元。

铝价反弹，测试了21日移动均线切入位1,735美元，但交易商表示，任何价格涨势也不太可能持续。

期锌 从周一的2,033美元上涨至2,055美元，期铅 升至1,796美元，昨日报1,765美元。

期镍 升至12,860，周一报12,410美元，周一盘中触及三个月低位12,409美元。