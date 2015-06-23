芝加哥期市：CBOT小麦急升4%，因技术因素和美国收割缓慢

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升约4%，升幅为一个月来最大，交易商说因技术买盘和预计美国中西部将降水，应该将进一步推迟收割。
Commodity Weather Group气象学家表示，美国中西部迎来风暴，将为该地区75%的面积带来0.5-2英寸降雨量。骤降很可能推迟软红冬麦收割，且对当地的小麦质量构成威胁。
美国农业部表示，截至周日，美国冬麦收割完成率为19%，低于31%的五年均值。
CBOT－7月小麦合约 触及5.22-3/4美元，为6月10日来最高，收报5.21-1/2美元，大涨3.94%或20-1/4美分，且升穿100日移动均线切入位约5.06美元。
周五是CBOT-7月小麦期权合约最后一个交易日。
今日CBOT小麦期货预估成交量为178,950口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。