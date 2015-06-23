芝加哥期市：CBOT小麦急升4%，因技术因素和美国收割缓慢

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升约4%，升幅为一个月来最大，交易商说因技术买盘和预计美国中西部将降水，应该将进一步推迟收割。

Commodity Weather Group气象学家表示，美国中西部迎来风暴，将为该地区75%的面积带来0.5-2英寸降雨量。骤降很可能推迟软红冬麦收割，且对当地的小麦质量构成威胁。

美国农业部表示，截至周日，美国冬麦收割完成率为19%，低于31%的五年均值。

CBOT－7月小麦合约 触及5.22-3/4美元，为6月10日来最高，收报5.21-1/2美元，大涨3.94%或20-1/4美分，且升穿100日移动均线切入位约5.06美元。

周五是CBOT-7月小麦期权合约最后一个交易日。

今日CBOT小麦期货预估成交量为178,950口。(完)

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