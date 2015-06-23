纽约期市：ICE原糖尾盘遭到抛售大跌，咖啡期货由升转跌

路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二大跌2%，因巴西货币不断下滑和自动卖单被触发，抵销收割数据为市场提供的支撑；罗布斯塔咖啡期货从八周高位回落。

可可期货也走低，没有跟随较广泛商品市场上涨的势头。

原糖期货整日走弱，但在收市前，在结算期间的仅仅两分钟价格下挫最多1.2%。

以幅度和时间而言，跌幅巨大，糖市走势震盘，日内大部份跌幅是在稍早录得。今日10月原糖合约有超过10%的成交量是在那短短的交易期间内。

原糖被抛售的明确原因还未知道，但交易商指巴西货币不断下跌、供应充足和技术图表疲弱。

“因为抛售是接近收市的，可能是有人预早计划的，”一美国交易商说。

交投最活跃的10月原糖合约 收跌0.17美分，或1.4%，报11.77美分，几乎回吐上日录得所有涨幅。原糖今日下挫，令价格接近上周触及的六年半低位11.52美分。

7月原糖合约 收跌0.23美分，或2%，报11.25美。未平仓合约在周一减少18%，至89,212口，在该合约本月底到期前，规模仍然巨大。

8月白糖期货 收跌0.90美元，或0.3%，报每吨356.60美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌47美元，或2.6%，报每吨1,755美元，此前触及八周高位1,818美元。7月/9月罗布斯塔咖啡价升水LRCN5-U5走宽至76美元，7月合约首个交割通知日在下周。

9月阿拉比卡咖啡期货 由升转跌，收低2.8美分，或2.1%，报每磅1.297美元。

纽约9月可可期货 收跌30美元，或0.9%，报每吨3,251美元。伦敦9月可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨2,143英镑。(完)

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