纽约期市：ICE原糖尾盘遭到抛售大跌，咖啡期货由升转跌

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二大跌2%，因巴西货币不断下滑和自动卖单被触发，抵销收割数据为市场提供的支撑；罗布斯塔咖啡期货从八周高位回落。
可可期货也走低，没有跟随较广泛商品市场上涨的势头。
原糖期货整日走弱，但在收市前，在结算期间的仅仅两分钟价格下挫最多1.2%。
以幅度和时间而言，跌幅巨大，糖市走势震盘，日内大部份跌幅是在稍早录得。今日10月原糖合约有超过10%的成交量是在那短短的交易期间内。
原糖被抛售的明确原因还未知道，但交易商指巴西货币不断下跌、供应充足和技术图表疲弱。
“因为抛售是接近收市的，可能是有人预早计划的，”一美国交易商说。
交投最活跃的10月原糖合约 收跌0.17美分，或1.4%，报11.77美分，几乎回吐上日录得所有涨幅。原糖今日下挫，令价格接近上周触及的六年半低位11.52美分。
7月原糖合约 收跌0.23美分，或2%，报11.25美。未平仓合约在周一减少18%，至89,212口，在该合约本月底到期前，规模仍然巨大。
8月白糖期货 收跌0.90美元，或0.3%，报每吨356.60美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收跌47美元，或2.6%，报每吨1,755美元，此前触及八周高位1,818美元。7月/9月罗布斯塔咖啡价升水LRCN5-U5走宽至76美元，7月合约首个交割通知日在下周。
9月阿拉比卡咖啡期货 由升转跌，收低2.8美分，或2.1%，报每磅1.297美元。
纽约9月可可期货 收跌30美元，或0.9%，报每吨3,251美元。伦敦9月可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨2,143英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元