芝加哥期市：玉米期货触及五周高位，因美国作物生长优良率不断下降

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第二天急升，至逾五周高位，交易商称，因技术性买盘和美国作物生长优良率不断下降。

交投最活跃的CBOT-7月合约 在两日累计上涨4%，为3月来最大的两日升幅，因投资者继续将近月7月合约展期至9月和12月合约 。

强降雨和强风导致美国中西部部分玉米田积水过多或玉米作物受到损害，预料该地区将迎来更多降水。中西部地区降水量创纪录或接近纪录水平，导致玉米生长状况转差，这从周一稍晚美国农业部公布的数据中反映出来，且一些交易商已臆测下周农业部公布的玉米生长优良率将继续下跌。

7月玉米合约 升7-1/2美分，报3.67-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为577,484口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)