芝加哥期市：玉米期货触及五周高位，因美国作物生长优良率不断下降

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第二天急升，至逾五周高位，交易商称，因技术性买盘和美国作物生长优良率不断下降。
交投最活跃的CBOT-7月合约 在两日累计上涨4%，为3月来最大的两日升幅，因投资者继续将近月7月合约展期至9月和12月合约 。
强降雨和强风导致美国中西部部分玉米田积水过多或玉米作物受到损害，预料该地区将迎来更多降水。中西部地区降水量创纪录或接近纪录水平，导致玉米生长状况转差，这从周一稍晚美国农业部公布的数据中反映出来，且一些交易商已臆测下周农业部公布的玉米生长优良率将继续下跌。
7月玉米合约 升7-1/2美分，报3.67-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为577,484口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。