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货币新闻 | 2015年 6月 24日 星期三 04:45 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存减少320万桶-API

路透纽约6月23日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少。

API公布，截至6月19日该周，美国原油库存减少320万桶，至4.67亿桶，接受路透调查的分析师预估为减少210万桶。库欣原油库存减少200万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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