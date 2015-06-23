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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.08 -0.60 -0.70 1831790

京东 34.59 +0.00 +0.00 6160951

新浪 58.46 +0.16 +0.27 670839

搜狐 65.14 +0.05 +0.08 369611

网易 150.39 +5.50 +3.80 978135

百度 211.98 +2.34 +1.12 1885830

台湾

台湾积体电路 23.93 +0.09 +0.38 2320476

联电 2.12 +0.04 +1.92 169447

日月光 6.81 -0.08 -1.16 360852

矽品精密 7.75 +0.10 +1.31 1389975

和信超媒体 0.84 -0.00 -0.48 54934

友达 4.65 -0.12 -2.52 231679

中华电信 31.62 +0.11 +0.35 20538

台湾国际航电 47.24 +0.22 +0.47 925120

香港

中国移动 67.25 +1.79 +2.73 206629

中国联通 16.26 +0.44 +2.78 128964

中国电信 62.71 +1.91 +3.14 19084

中芯国际 5.76 +0.18 +3.23 10918

电讯盈科 6.24 +0.21 +3.55 1855

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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