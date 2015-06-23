《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.08 -0.60 -0.70 1831790
京东 34.59 +0.00 +0.00 6160951
新浪 58.46 +0.16 +0.27 670839
搜狐 65.14 +0.05 +0.08 369611
网易 150.39 +5.50 +3.80 978135
百度 211.98 +2.34 +1.12 1885830
台湾
台湾积体电路 23.93 +0.09 +0.38 2320476
联电 2.12 +0.04 +1.92 169447
日月光 6.81 -0.08 -1.16 360852
矽品精密 7.75 +0.10 +1.31 1389975
和信超媒体 0.84 -0.00 -0.48 54934
友达 4.65 -0.12 -2.52 231679
中华电信 31.62 +0.11 +0.35 20538
台湾国际航电 47.24 +0.22 +0.47 925120
香港
中国移动 67.25 +1.79 +2.73 206629
中国联通 16.26 +0.44 +2.78 128964
中国电信 62.71 +1.91 +3.14 19084
中芯国际 5.76 +0.18 +3.23 10918
电讯盈科 6.24 +0.21 +3.55 1855
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元