日韩经济指标预测--6月24日-7月1日****

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月22日当周
6月24日(三)
2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,506
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,132
6月25日(四)
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.2% -5.5%
(较上年同期) +3.4% -1.3%
2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 持平 +0.3%
全国整体CPI -- +0.6%
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.2%
东京地区整体CPI -- +0.5%
2330 日本求才求职比 5月 1.17 1.17
失业率 3.3% 3.3%
6月26日(五)
暂无重要经济数据预定发布
6月29日当周
6月28日(日)
2350 日本工业生产 5月初值 -- +1.2%
一个月预估值 -- +0.5%
两个月预估值 -- -0.5%
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.0%
6月29日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 正75
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- -1.2%
(较上年同期) -- -2.7%
服务业产出(较前月) -- +0.5%
6月30日(二)
0130 日本加班工资 5月 -- -2.3%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -12.1%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 5月 -- +0.4%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正12
央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正19
央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正1
央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正3
央行短观大型企业资本支出 +5.2% -1.2%
央行短观小型企业资本支出 -16.3% -21.2%
7月1日(三)
0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -10.9%
进口(较上年同期) -- -15.4%
贸易收支(亿美元) -- 顺差63
0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9(完)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元