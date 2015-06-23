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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 06:42 BJT

****日韩经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月22日当周

6月24日(三)

2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,506

外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,132

6月25日(四)

2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.2% -5.5%

(较上年同期) +3.4% -1.3%

2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 持平 +0.3%

全国整体CPI -- +0.6%

东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.2%

东京地区整体CPI -- +0.5%

2330 日本求才求职比 5月 1.17 1.17

失业率 3.3% 3.3%

6月26日(五)

暂无重要经济数据预定发布

6月29日当周

6月28日(日)

2350 日本工业生产 5月初值 -- +1.2%

一个月预估值 -- +0.5%

两个月预估值 -- -0.5%

2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.0%

6月29日(一)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 正75

2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- -1.2%

(较上年同期) -- -2.7%

服务业产出(较前月) -- +0.5%

6月30日(二)

0130 日本加班工资 5月 -- -2.3%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -12.1%

0500 日本房屋开工(较上年同期)　　　　　　　　　　　5月 -- +0.4%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正12

央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正19

央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正1

央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正3

央行短观大型企业资本支出 +5.2% -1.2%

央行短观小型企业资本支出 -16.3% -21.2%

7月1日(三)

0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -10.9%

进口(较上年同期) -- -15.4%

贸易收支(亿美元) -- 顺差63

0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9(完)

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