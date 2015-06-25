重发-****日韩经济指标预测--6月25日-7月2日****

(重发以删除多余段落) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,506 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,132 6月25日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.2% -5.5% (较上年同期) +3.4% -1.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 持平 +0.3% 全国整体CPI -- +0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.2% 东京地区整体CPI -- +0.5% 2330 日本求才求职比 5月 1.17 1.17 失业率 3.3% 3.3% 6月26日(五) 暂无重要经济数据预定发布 6月29日当周 6月28日(日) 2350 日本工业生产 5月初值 -- +1.2% 一个月预估值 -- +0.5% 两个月预估值 -- -0.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.0% 6月29日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 正75 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- -1.2% (较上年同期) -- -2.7% 服务业产出(较前月) -- +0.5% 6月30日(二) 0130 日本加班工资 5月 -- -2.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -12.1% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 5月 -- +0.4% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正19 央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正3 央行短观大型企业资本支出 +5.2% -1.2% 央行短观小型企业资本支出 -16.3% -21.2% 7月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -10.9% 进口(较上年同期) -- -15.4% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9 0140 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 47.8 2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,715.1 2300 韩国经常帐(亿韩元) 5月 -- 盈余104.1 7月2日(四) 暂无重要经济数据预定发布 (完)