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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 10:53 BJT

重发-****日韩经济指标预测--6月25日-7月2日****

(重发以删除多余段落)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值  
    6月22日当周    
    6月24日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         -- 卖超18,506
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超4,132
    
    6月25日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      5月        +2.2%    -5.5%
                 (较上年同期)                                     +3.4%    -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   5月         持平    +0.3%
             全国整体CPI                                           --      +0.6%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               6月        +0.1%    +0.2%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.5%
    2330 日本求才求职比                                5月         1.17     1.17
             失业率                                                3.3%     3.3%
    
    6月26日(五)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    6月29日当周
    6月28日(日)
    2350 日本工业生产                              5月初值         --      +1.2%
             一个月预估值                                          --      +0.5%
             两个月预估值                                          --      -0.5%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      5月         --      +5.0%
    
    6月29日(一)    
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    7月         --       正75
    2300 韩国工业生产(较前月)                          5月         --      -1.2%
                     (较上年同期)                                  --      -2.7%
             服务业产出(较前月)                                    --      +0.5%
    
    6月30日(二) 
    0130 日本加班工资                                  5月         --      -2.3%   
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      5月         --     -12.1%
    0500 日本房屋开工(较上年同期)　　　　　　　　　　　5月         --      +0.4%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               6月         --      +0.3%
                                (较上年同期)                       --      +0.5%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季       正12      正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正22      正19
             央行短观小型制造业景气判断指数                        正1       正1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正5       正3
             央行短观大型企业资本支出                            +5.2%     -1.2%
             央行短观小型企业资本支出                           -16.3%    -21.2%
    
    7月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      6月初值         --     -10.9%
             进口(较上年同期)                                      --     -15.4%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差63
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 6月         --       49.9
    0140 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      6月         --       47.8
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          6月         --    3,715.1
    2300 韩国经常帐(亿韩元)                            5月         --  盈余104.1
    
    7月2日(四)
    暂无重要经济数据预定发布　(完)

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