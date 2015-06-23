更新版 1-美国利率：美联储理事鲍威尔称，今年可能有两次加息

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
他认为，经济可能继续增长，现在该是美联储走到经济形势前面的时候了。
“我们在降低失业方面取得了如此大的进展，”鲍威尔说。“目前我们需要为一年后的经济形势做好货币政策方面的准备。”
算上鲍威尔在内，有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息，每次加息幅度可能为0.25个百分点。
七位美联储理事和10位地区联邦储备银行总裁对指标联邦基金利率的预估值集中在0.625%左右，意味着9月升息看来有可能。
美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准。
鲍威尔表示，无论什么时候升息，加息的步伐都将是“逐步的”，他把这定义为每年或许是一个百分点。美联储通胀每年召开八次会议。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 孙茉莉)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。