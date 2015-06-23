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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 07:40 BJT

英国利率：英镑升势急，或让央行缓升息

回到英国，投资人也必须考虑财政紧缩的影响。英国保守党5月赢得大选后，财政大臣奥斯本预定7月8日宣布包括减少开支等因应预算赤字的新计划。

摩根士丹利分析师表示，未来几年紧缩财政的规模可能仅略超过国内生产总值(GDP)的1.5%，且使2016年增长率放慢至1.9%，低于英国央行预估的增长2.6%。

“短期内财政政策造成的拖累可能引起增长趋势放慢，推迟紧缩周期，”花旗汇市策略师Josh O'Byrne说。

此外，英国就是否续留欧盟举行公投的政治风险，也可能构成风险。

“在英国就欧盟成员身分公投前，不确定性可能对投资流动造成不利影响，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。

“按照目前情况来看，我们仍预测英国央行直到2016年5月都会维持利率稳定。”(完) (编译 王丽鑫/张涛/张若琪 审校 徐文焰/许娜)

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