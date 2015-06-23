英国利率：英镑升势急，或让央行缓升息

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
回到英国，投资人也必须考虑财政紧缩的影响。英国保守党5月赢得大选后，财政大臣奥斯本预定7月8日宣布包括减少开支等因应预算赤字的新计划。
摩根士丹利分析师表示，未来几年紧缩财政的规模可能仅略超过国内生产总值(GDP)的1.5%，且使2016年增长率放慢至1.9%，低于英国央行预估的增长2.6%。
“短期内财政政策造成的拖累可能引起增长趋势放慢，推迟紧缩周期，”花旗汇市策略师Josh O'Byrne说。
此外，英国就是否续留欧盟举行公投的政治风险，也可能构成风险。
“在英国就欧盟成员身分公投前，不确定性可能对投资流动造成不利影响，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。
“按照目前情况来看，我们仍预测英国央行直到2016年5月都会维持利率稳定。”(完) (编译 王丽鑫/张涛/张若琪 审校 徐文焰/许娜)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元