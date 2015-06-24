欧元区政经：法总统2012年曾秘密讨论希腊退出欧元区影响--维基解密

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“奥朗德似乎担心，如果有关法国政府正在认真考虑希腊退出欧元区可能性的消息泄露出去，将会令危机恶化。”
这份拦截的情报中还称，奥朗德曾抱怨称，他与德国总理梅克尔一周前在柏林会面时，后者似乎已经“放弃了”希腊。
“这使奥朗德十分担心希腊和希腊人民，因为希腊人可能投票支持极端党派作为回应，”维基解密指出，并称奥朗德后来邀请德国社会民主党(SPD)主席加布利尔赴巴黎进行商谈。
加布利尔和其他SPD官员在6月13日与奥朗德在巴黎会面，并在会谈结束后称，双方围绕着欧元区实施更多促进增长政策的必要性达成广泛共识。
奥朗德办公室没有立刻就维基解密的消息置评。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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