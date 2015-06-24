金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标Bovespa指数 收低0.17%，报53,772.43点。

南非股市：收高，多元化化学企业Omnia 公布全年获利增加后，股价大涨扶助大盘。指标Top-40指数 收高0.88%，至47,002.30点。大盘综合指数 涨0.77%，报52,592.00点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因强劲的楼市数据提振美元

印度股市：连续第八个交易日上涨，创近五个月来最长涨势，市场对希腊债务谈判重又燃起乐观情绪，且银行股因注资希望而上涨。指标BSE指数 收高0.27%，NSE指数 收高0.34%。