金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.34%或3.37点，报990.67点。
中国股市：沪综指震荡收升2.2%，打新资金解冻促大盘技术性反弹
中国汇市：人民币收盘小涨至逾一周新高，中美对话会期间料维持稳定
香港股市：收涨，受希腊债务谈判憧憬及内地股市反弹提振
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巴西股市：指标Bovespa指数 收低0.17%，报53,772.43点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 一度跌至3.1，今年迄今累计下滑14.2%。终场收报3.0767/79，上日收报3.0799/16。
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南非股市：收高，多元化化学企业Omnia 公布全年获利增加后，股价大涨扶助大盘。指标Top-40指数 收高0.88%，至47,002.30点。大盘综合指数 涨0.77%，报52,592.00点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因强劲的楼市数据提振美元
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印度股市：连续第八个交易日上涨，创近五个月来最长涨势，市场对希腊债务谈判重又燃起乐观情绪，且银行股因注资希望而上涨。指标BSE指数 收高0.27%，NSE指数 收高0.34%。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.5850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.48%，至964.320点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑1.31%，报525.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.18%，报53.855卢布。卢布兑欧元 升1.76%，至60.105卢布。(完) (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”