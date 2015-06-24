美国政经：“快速通道”法案在参议院通过关键障碍，立法进程继续推进

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
众议院民主党人士在11天前否决该项法案。不过这个动作是为了阻挠快速通道法案以及TPP。如今气氛转变，贸易法案支持者认为众议院在下一回合将批准该项劳工援助法案。
如果参议院批准后，众议院有可能在周三或周四对劳工援助措施进行表决。
“我们的目标是(让这两项法案)在本周送到总统办公桌上，”众议院议长贝纳(John Boehner)的助理在声明稿中称。
白宫方面已表示，希望这两项法案能同时送交至总统办公室。但一位发言人周二表示，并不清楚总统是否会在缺少其一的情况下先签署立法，抑或等到两者都送达后才签署。
参议院周二以60-37票通过“快速通道”法案。赞成票数恰好达到60票的门槛。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”