美国政经：“快速通道”法案在参议院通过关键障碍，立法进程继续推进

众议院民主党人士在11天前否决该项法案。不过这个动作是为了阻挠快速通道法案以及TPP。如今气氛转变，贸易法案支持者认为众议院在下一回合将批准该项劳工援助法案。

如果参议院批准后，众议院有可能在周三或周四对劳工援助措施进行表决。

“我们的目标是(让这两项法案)在本周送到总统办公桌上，”众议院议长贝纳(John Boehner)的助理在声明稿中称。

白宫方面已表示，希望这两项法案能同时送交至总统办公室。但一位发言人周二表示，并不清楚总统是否会在缺少其一的情况下先签署立法，抑或等到两者都送达后才签署。