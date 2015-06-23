《全球汇市》美元指数徘徊在逾一周高位，升息前景支撑升势

美元指数最新报95.405，此前于周二攀升1.2%，为5月末以来最佳单日表现。

美元兑欧元 走势尤为强劲，欧元下挫约1.5%至1.10820，为两周多以来低点。欧元最新报1.11700美元，与纽约尾盘水准相差无几。

欧元兑其他主要货币也大幅走低。

欧元兑日圆 报138.400日圆，此前一度跌至137.215的6月15日以来低点。与之形成对比，美元兑日圆 则攀升至一周高位124.185，随后回落至123.900。

加拿大皇家银行的资深外汇策略师Greg Moore称，上述走势似乎是受到投资者调整仓位、而非基本面的推动。