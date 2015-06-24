更正-《全球汇市》美元指数徘徊在逾一周高位，升息前景支撑升势

(更正：内文第三段，鲍威尔周二表示，今年会有两次“升息”，非“降息”；第五段，欧元下挫约1.5%至“1.11350”，非“1.10820”；内文第七段，欧元兑日圆此前一度跌至“138.215”的6月15日以来低点，非“137.215”)

* 美元指数创下5月底以来最大单日升幅

* 美联储一位官员暗示今年可能升息两次

* 欧元兑美元跌至1.1200下方，兑日圆接近138.00

路透悉尼6月24日 - 美元指数周三盘初徘徊在逾一周高位，上日创下本月最大单日升幅，因市场焦点从希腊转向美国升息前景。

美国数据相当正面，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的谈话，协助美债收益率和美元维持升势不坠。

鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次升息，一次在9月，一次在12月。

美元指数最新报95.405，此前于周二攀升1.2%，为5月末以来最佳单日表现。

美元兑欧元 走势尤为强劲，欧元下挫约1.5%至1.11350，为两周多以来低点。欧元最新报1.11700美元，与纽约尾盘水准相差无几。

欧元兑其他主要货币也大幅走低。

欧元兑日圆 报138.400日圆，此前一度跌至138.215的6月15日以来低点。与之形成对比，美元兑日圆 则攀升至一周高位124.185，随后回落至123.900。

加拿大皇家银行的资深外汇策略师Greg Moore称，上述走势似乎是受到投资者调整仓位、而非基本面的推动。

“整体而言，美国数据略微偏多，而美联储理事鲍威尔透露他预估今年会两度升息，可能支撑了价格走势；但欧元及美元在此之前已然有所波动。”

周二数据显示，5月新屋销售升至逾七年高位，而被视为企业支出计划晴雨表的美国核心资本财订单5月增长0.4%。

希腊与债权人之间的谈判未见重大进展，但投资人仍乐观期待协议可望在短期内达成。希腊股市 周二大涨6.1%。

“市场显然将希腊与债权人达成协议的前景，解读为消除一项不确定因素，而美联储或将得以在9月展开升息，”澳新银行分析师在客户报告中指出。

希腊总理齐普拉斯周三将与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。

这场会谈将于午后在布鲁塞尔举行，之后欧元集团财长会议将在1700GMT举行，力争结束债务协商的僵局状态。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1175 1.1169 +0.05 -7.62 1.2097

美元/日圆 123.79 123.94 -0.12 +3.43 119.68

欧元/日圆 138.34 138.43 -0.07 -4.45 144.78

美元/瑞郎 0.9331 0.9341 -0.11 -6.14 0.9941

英镑/美元 1.5740 1.5729 +0.07 +1.07 1.5573

美元/加元 1.2316 1.2324 -0.06 +6.01 1.1618

澳元/美元 0.7752 0.7732 +0.26 -5.09 0.8168

新西兰元/美元 0.6868 0.6847 +0.31 -11.91 0.7797

澳元/日圆 95.960 95.830 +0.14 -1.83 97.750

新西兰元/日圆 85.020 84.860 +0.19 -8.88 93.310

英镑/日圆 194.85 194.92 -0.04 +4.54 186.38

澳元/新西兰元 1.1282 1.1269 +0.12 +7.77 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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