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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月24日

* 头版头条:

--中国股市近期连续大跌背后闪现融资盘平仓身影，“杠杆杀”成为本轮调整的重要特征。业内人士表示，随着市场跌至4,500点附近，“杠杆杀”渐入尾声，这意味着大盘进一步调整的空间有限。

* 其他:

--国资委公布的2014年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单中，中石油、中海油、国家电网等41家央企入围。

--中国石油 总裁汪东进称，通过走低成本发展道路，该公司上半年经营业绩将好于预期。

--互联网金融服务平台--拉卡拉称，旗下拉卡拉金服集团完成了新一轮融资，融资总额为15亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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