《中国报摘》--中国证券报6月24日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
* 头版头条:
--中国股市近期连续大跌背后闪现融资盘平仓身影，“杠杆杀”成为本轮调整的重要特征。业内人士表示，随着市场跌至4,500点附近，“杠杆杀”渐入尾声，这意味着大盘进一步调整的空间有限。
* 其他:
--国资委公布的2014年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单中，中石油、中海油、国家电网等41家央企入围。
--中国石油 总裁汪东进称，通过走低成本发展道路，该公司上半年经营业绩将好于预期。
--互联网金融服务平台--拉卡拉称，旗下拉卡拉金服集团完成了新一轮融资，融资总额为15亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元