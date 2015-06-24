欧洲经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月24日(三) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.60% +0.6% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 5月 -- 正1.25 0800 德国IFO企业景气判断指数 6月 108.1 108.5 现况指数 114.1 114.3 预期指数 102.5 103.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差25.9 6月25日(四) 0800 德国Gfk消费者信心指数 7月 正10.2 正10.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正51 6月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.6% (较上年同期) -0.4% -0.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 93 93 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.4% +5.3% 民间贷款 +0.4% 持平 M3三个月移动平均年增长率 -- +4.7% 0800 意大利企业信心指数 6月 103.8 103.5 0800 意大利消费者信心指数 6月 105.7 105.7 6月29日当周 6月28日-7月6日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.6% 6月29日-7月2日 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- +1.7% (较上年同期) -- +1.0% 6月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加11.73 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.35 抵押贷款批准件数(千件) -- 68.076 M4货供额(较前月) -- +0.4% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 正0.28 经济景气指数 -- 正103.8 工业景气指数 -- 负3.0 服务业景气指数 -- 正7.8 消费者信心指数 -- 负5.5 消费者通胀预期指数 -- 正3.6 生产者通胀预期指数 -- 负0.5 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 正1 6月30日(二) 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -- +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.4% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 -- 93.1 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 -- 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 276.2 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0800 意大利失业率 5月 -- 12.4% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- +1.7% (较上年同期) -- +3.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 -- +0.3% 0900 欧元区失业率 5月 -- 11.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.3% 7月1日(一) 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 -- 54.8 0750 法国Markit制造业PMI 6月 -- 50.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 -- 51.9 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.30% 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 -- 52.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 52.0 (完)